曾任共和党参议员、现任五角大楼国防政策委员会副主席的诺姆·科尔曼，因可能存在利益冲突而受到质疑。他同时担任沙特阿拉伯说客、以色列国防公司Kinetica的高级顾问以及美国国防部顾问，《卫报》报道。

美国国防部长皮特·赫格塞思于6月任命科尔曼进入国防政策委员会。在此之前，科尔曼曾在参议院就赫格塞思担任五角大楼负责人的提名举行确认听证会期间协助他。

兼任多个职位

除在五角大楼咨询机构任职外，科尔曼还领导共和党犹太人联盟和Congressional Leadership Fund，后者是支持众议院共和党人的最大政治行动超级委员会之一。国防政策委员会就战略规划、武装力量现代化、地区防务政策和国家安全等问题向五角大楼领导层提供建议。

公共公民组织说客克雷格·霍尔曼称科尔曼是国防政策委员会中“行走的利益冲突”。与此同时，他指出，将游说工作与向五角大楼提供咨询相结合本身并不违法。

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与国防承包商的联系

去年，科尔曼成为Kinetica的高级顾问，该公司是一家以色列武器企业。该公司欢迎他获任国防政策委员会成员，称这一任命符合其将国防政策、技术优势和盟友创新相结合的做法。

据该媒体报道，科尔曼出现在律师事务所Hogan Lovells Cadwalader有关游说活动的文件中。特别是，该律所代表企业处理无人机探测系统、半导体生产以及人工智能数据中心项目监管等问题；在一些情况下，相关工作涉及向五角大楼提出诉求。

科尔曼本人、Hogan Lovells Cadwalader和Kinetica均未回应记者的置评请求。该媒体未能确定科尔曼在Kinetica的确切职责。

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