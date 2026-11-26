美国洛杉矶儿童医院的专家呼吁儿童和成年人检查其常规疫苗接种是否仍然有效，其中包括麻疹疫苗。专家称，如果感染者进入疫苗接种率较低的社区，可能出现更大范围暴发的风险，News-Medical报道。

洛杉矶儿童医院感染预防与控制医疗主任迈克尔·史密斯表示，接种疫苗是避免感染并将病毒传播给他人的最有效方式。根据报道中引用的数据，两剂麻疹、腮腺炎和风疹联合疫苗可提供97%的麻疹保护率，一剂可提供93%的保护率。

感染如何传播

当感染者呼吸、说话、咳嗽或打喷嚏时，麻疹可通过空气传播。呼吸道飞沫可在空气中和物体表面存留长达两小时。超过90%的感染病例发生在未接种麻疹疫苗的人群中。

典型症状包括发热、咳嗽、流鼻涕、眼睛发红和流泪。这些症状出现三至四天后，可能会出现红色皮疹，通常先从面部开始并向下蔓延。

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接触患者后的应对措施

如果怀疑儿童感染麻疹，医生建议立即联系儿科医生，将儿童隔离在单独的房间内，并且不要让其去学校或幼儿园。在前往医生处或急诊科前，应先打电话：由于麻疹具有高度传染性，医疗机构必须采取特殊的感染控制措施。

在接触感染者后，医生可能会提供额外保护，包括注射麻疹抗体。这必须在接触后不久且症状出现前进行。麻疹本身的治疗主要包括支持性治疗、休息和补充液体。

报道还指出，大约每五名未接种疫苗的麻疹患者中就有一人需要住院治疗。可能出现的严重并发症包括肺炎、可能导致脑损伤和听力丧失的脑炎、亚急性硬化性全脑炎以及死亡。

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