美国国家科学院、工程院和医学院呼吁联邦航空管理局和陆军加强安全监管，此前一架美国航空支线客机与一架军用直升机在华盛顿附近相撞。由国会委托并于2026年11月18日发布的审查发现，灾难发生后查明的安全系统部分薄弱环节仍然存在，AeroTime报道。

碰撞于2025年1月29日发生在美国华盛顿附近。这起事故导致两架航空器上全部67人遇难。新报告基于美国国家运输安全委员会的调查，包含25项有关机场运营、军事飞行和预防空中相撞的建议。

流量分配与容量

委员会认为，联邦航空管理局和美国陆军在灾难发生前未能充分识别和消除反复出现的碰撞风险。审查报告作者建议在一小时内更均匀地分配航班，以避免给空中交通管制员带来额外负担的交通高峰时段。

委员会还建议更详细地评估客机和直升机如何使用华盛顿罗纳德·里根国家机场周边繁忙的空域。委员会建议国会在批准增加航班前，要求对机场的安全性和容量进行公开评估。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对军用直升机的建议

对于军事行动，委员会建议统一在华盛顿空域飞行的培训标准，并定期检查机组人员的技能。在评估例行训练飞行时，还应考虑其任务是否可以在其他时间、通过其他航线、在其他地点或借助模拟完成。

报告呼吁加快制定直升机防撞系统标准并推进其认证，在认证系统出现后，对安装此类系统提出要求。建议优先考虑在繁忙终端空域内、靠近飞机运行的直升机。报告还建议优先为没有防撞系统的航空器，或在此类系统无法使用地区运行的航空器配备ADS-B In显示和警报。

灾难发生后，联邦航空管理局限制了机场附近的直升机流量，并将每小时到达航班上限从36架次降至26架次。2026年1月，该机构表示，在完成安全评估并加强空管塔台人员配置后，将上限提高至每小时30架次。2026年5月，该管理局还表示，已停止在繁忙机场附近对直升机和飞机采用目视间隔，并要求管制员使用雷达水平或垂直间隔。

关注我们在