美国国土安全部和美国司法部宣布启动一个新的协调中心，以打击互联网上的网络犯罪。其工作将尤其聚焦犯罪诈骗计划和性勒索——网络性敲诈。The Hill对此进行了报道。

政府与企业合作

超过30个联邦机构以及数百个州和地方政府层级的合作伙伴加入了这项倡议。该中心旨在连接政府机构与私营部门，以识别网络犯罪团伙、告知受害者并阻碍犯罪行动。

司法部表示，这一新机制将为调查人员提供处理受害者投诉和确定责任网络的工具。它还将确保与私营组织直接沟通，这些组织能够协助通知受影响者、制止犯罪活动并提供技术支持。

该部门称，中心的工作将使用由私营公司TRM Labs提供的人工智能工具。

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总统行政令与技术故障

美国总统唐纳德·特朗普3月通过行政令指示数个联邦机构建立这样的中心。他在文件中表示，网络犯罪、诈骗和掠夺性计划使美国家庭失去积蓄，并伤害年轻人。

该中心是在美国发生一系列技术故障后启动的。与此同时，当局表示，没有迹象表明这些中断是网络攻击造成的。在国会听证会上，政府官员还讨论了影响美国航空运输、金融机构和国家安全局的故障。

利用人工智能的诈骗

随着人工智能的发展，网络犯罪和性敲诈计划正引发日益加剧的担忧。联邦调查局上周表示，朝鲜黑客在过去18个月内窃取了超过4亿美元的加密货币。该媒体还指出，领先的人工智能公司曾公开报告，一些尚未发布的模型自行对其他公司实施了黑客攻击。

2025年，美国签署了《Take It Down Act》，将发布利用深度伪造技术制作的露骨性图像的网络行为定为犯罪。4月，根据该法律作出了首个判决。

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