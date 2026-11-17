在距离佛罗里达州海岸约25英里的墨西哥湾，原远洋邮轮SS United States被蓄意沉没。这艘船沉入德斯廷市附近海底后，成为世界上最大的人工鱼礁，《耶路撒冷邮报》报道。

受控沉没行动于约13:00开始，持续了9个小时，尽管最初预计该过程约一小时即可完成。邮轮落在约180英尺深的沙质海床上。它成为佛罗里达狭长地带沉船步道上的第21个、也是最大的景点；这条沉船路线从彭萨科拉延伸至圣乔港。

潜水员的新去处

SS United States比该路线此前最大的船只——被沉没的USS Oriskany航空母舰——长近80英尺。据奥卡卢萨县旅游部门称，这艘邮轮的上层甲板可能位于55至60英尺深处。持有开放水域潜水证书的休闲潜水员将能够到达那里，但能否进入将取决于船体的最终位置、水流、能见度和当地安全规定。

2024年，这艘邮轮面临被从其停泊30年的费城造船厂驱逐的风险。此后，奥卡卢萨县为该船出价100万美元。2025年初，它被从费城拖往阿拉巴马州莫比尔市，船上的海洋环境有害材料在那里被移除。

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邮轮与鱼礁的历史

全长990英尺的SS United States比“泰坦尼克号”更大，并在海试中达到每小时44英里的速度。由于商业航空普及后客流量下降，这艘船于1969年退役，其远洋航行生涯不足20年。

科学家预计，这座新鱼礁将迅速开始吸引海洋生物。佛罗里达湾岸大学海洋科学教授迈克尔·帕森斯指出，鱼类可能在数小时或数天内聚集到人工鱼礁周围，而细菌和藻类几乎会立即在船体上定居。沉船步道上已经记录到笛鲷、石斑鱼、鰤鱼、神仙鱼、梭鱼、海胆和珊瑚。

非营利组织SS United States Conservancy还计划在佛罗里达州潜水员出发点附近建立一座博物馆。邮轮的两根大型烟囱已被拆除，计划纳入博物馆展览。

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