在美国，99个获得联邦资助的公共交通系统中，没有一个在残障人士无障碍服务的所有指标上获得高分。密歇根大学创建的一个新的全国数据库和互动仪表板显示了这一点，News-Medical报道。

四项无障碍指标

公共交通无障碍仪表板（Public Transit Accessibility Dashboard）涵盖美国85个城市的99个交通系统。它包含的数据可帮助社区识别障碍，并改善公交车、列车及其他固定路线交通方式的无障碍服务。

研究人员评估了四个组成部分：交通设施的邻近程度及抵达多个目的地的能力、与需求相符的班次频率、票价可负担性，以及与运营商互动的舒适度。这些指标涵盖出行的不同阶段——从在网站上查找信息到抵达目的地。

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研究作者、密歇根大学运动机能学院副教授兼包容性移动环境中心主任埃丽卡·特瓦尔季克表示，此前有关美国公共交通无障碍服务的数据较为零散，未在全国层面整合，也很少以易懂的语言呈现。她说，即使只有一项障碍，也可能让残障乘客无法完成整段行程。

城市结果

华盛顿、菲尼克斯和圣迭戈在研究中获得了最高的总体成绩。弗吉尼亚州汉普顿、宾夕法尼亚州阿伦敦和阿拉斯加州安克雷奇位列最低。

在密歇根州的城市中，大急流城在85个城市中排名第39位，底特律排名第50位，弗林特排名第71位。仪表板中的总体无障碍状态从最佳到不足不等，并考虑乘客体验中最薄弱的环节。该工具在残障乘客、社区活动人士、研究人员和其他利益相关方参与下开发；用户可以比较城市、查看地图并下载数据。

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