美国哥伦比亚大学和加州大学伯克利分校的研究人员发现，微塑料和纳米塑料在接触水时可能产生活性氧物种。这些是能够损害细胞和组织生物结构的高活性分子。研究结果发表于《Nature》期刊，ScienceDaily报道。

塑料的活性表面

塑料通常被认为是一种化学性质稳定的材料。然而，当大型塑料物品分解为微粒和纳米颗粒时，其表面积会显著增加。科学家发现，在这类表面与水的界面上，可能发生促进电子转移和反应性自由基形成的过程。

水在这一过程中并非只是被动介质。在疏水性，即排斥水的塑料表面附近，水分子和带电粒子的行为会发生变化。伯克利团队的理论计算和计算机模拟显示，氢氧根离子可能在邻近的水层中聚集。在这种条件下，它们更容易失去电子并形成羟基自由基。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与生物损害的可能关联

羟基自由基是反应性特别强的粒子，能够损害生物分子。该研究的作者认为，所发现的机制可能解释部分与微塑料对动物、以及可能对人类造成影响相关的负面生物学效应。

同时，该研究并未确定这一过程会导致人类患上具体疾病。科学家指出，微塑料不仅可能在水体或瓶装水中与水接触，也可能在人体的血液和细胞中与水接触。

此前，魏敏教授的实验室借助激光显微镜，在一升瓶装水中平均检测到约24万个可见塑料颗粒；其中大多数为纳米塑料。对这一新机制的理解，未来可能有助于开发在水中较不易形成反应性分子的塑料。

关注我们在