美国研究发现TRF2可支持肌肉修复——ScienceDaily

美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的研究人员发现，TRF2蛋白对于肌肉干细胞保持修复受损组织的能力至关重要。缺少这种蛋白时，实验室小鼠受伤的肌肉会积累脂肪和瘢痕组织，而不是形成健康组织，ScienceDaily报道。

该蛋白维持干细胞特性

TRF2此前主要因其保护端粒的作用而闻名——端粒是位于染色体末端、保护染色体免受损伤的结构。发表在《Science Advances》期刊上的新研究表明，该蛋白还有助于肌肉干细胞维持决定其特化方向的遗传程序。

通常，这些细胞大多处于非活跃状态。受伤后，它们会被激活、增殖，并参与替换受损的肌肉组织。随后，部分细胞会再次进入静息状态，为进一步修复保留储备。科学家发现，TRF2的水平会在这些阶段之间的转换过程中发生变化。

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失去TRF2的后果

研究人员从实验室小鼠的肌肉干细胞中删除了TRF2。起初，动物的肌肉看起来正常，但随着时间推移，功能性干细胞的数量逐渐减少。科学家原本预计这些细胞可能会死亡，但它们仍然存活，却失去了作为肌肉干细胞发挥作用所需的分子特性。

进一步实验显示，TRF2会与基因组的调控区域相互作用，其中包括被称为G-四链体的DNA结构。这种相互作用有助于维持肌肉干细胞的身份及其再生潜能所必需的遗传程序。

肌营养不良症研究

在杜氏肌营养不良症模型中，从干细胞中删除TRF2会加速肌肉退化，并缩短小鼠的寿命。作者强调，这些结果尚不意味着将出现针对人类的新疗法，但指出了一种生物学机制，该机制可能成为进一步研究肌营养不良症治疗方法的对象。

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