美国研究人员发现，从青年期到中年期空腹血糖水平逐渐升高与认知功能测试结果较差之间存在关联。分析涵盖了长期CARDIA研究的2808名参与者，他们在观察开始时年龄为18至30岁。News-Medical援引发表在《美国心脏协会杂志》上的研究报道了这一结果。

三种血糖轨迹

科学家在约30年间追踪了空腹血糖水平：在研究开始时，以及7年、10年、15年、20年、25年和30年后。在未患2型糖尿病的2463人中，56%的人的血糖处于80–85 mg/dL的低且稳定水平，38%处于90–100 mg/dL的中等稳定水平。另有5.6%的人的指标从约85 mg/dL升至110–115 mg/dL。

在观察期间，345名参与者患上了2型糖尿病。参与者在30年随访时的平均年龄为55岁；女性占样本的56%，黑人参与者占44%。

认知测试结果

在考虑人口统计学因素和生活方式后，血糖呈上升轨迹的人以及患上2型糖尿病的参与者，在记忆、信息处理速度、执行功能和总体认知评分任务上的表现均差于血糖处于低且稳定水平的组别。

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研究作者雷吉娜·帕拉德拉指出，即使在30年内未患2型糖尿病的人群中，也发现了血糖升高与较弱认知结果之间的关联。她表示，这表明葡萄糖代谢的变化可能在成年更早阶段就对大脑健康具有意义，早于此前认为的时间。

MRI数据和研究局限性

605名参与者接受了脑部MRI检查。与低且稳定血糖组相比，患上2型糖尿病的人总体灰质体积更小，异常白质组织更多。此前的研究曾将这类变化与较弱的认知功能联系起来。

同时，作者强调了研究的局限性：认知功能仅在观察的第30年进行评估，因此无法直接测量其随时间推移的下降。此外，只有部分样本获得了MRI数据，这限制了对血糖升高与大脑结构变化之间关联的评估，尤其是在血糖指标呈上升轨迹的少数参与者群体中。

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