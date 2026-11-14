德国海因里希·伯尔基金会项目协调员永贾·韦尔迪奥卢·希克在伊斯坦布尔被拘留，随后获释。其律师称，她被指控从事政治和军事间谍活动。她在接受讯问后还被禁止离开土耳其，德国之声报道。

就基金会活动接受讯问

警方于周三晚间来到韦尔迪奥卢·希克位于伊斯坦布尔的住所，并将她带走讯问。随后公布的笔录中没有直接涉及间谍活动的问题。相反，检方关注的是海因里希·伯尔基金会的活动，以及从该基金会向其银行账户转入的资金。

韦尔迪奥卢·希克出生并成长于德国，担任该基金会项目协调员已有18年。她组织致力于民主以及妇女、少数群体和LGBTQ+人士权利的倡议活动。

反对派的反应

韦尔迪奥卢·希克的丈夫艾哈迈特·希克是一名调查记者，也是土耳其左翼工人党（TİP）的议员。他是当局的批评者，近期一直在调查一起疑似股票市场丑闻。据报道，执政的正义与发展党成员及其同僚可能从中获利。

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政府批评者认为，由于艾哈迈特·希克享有议员豁免权，针对他的压力正通过其妻子施加。这名议员本人在回应拘留事件时写道，没有法律的国家会成为一个帮派。

间谍指控的做法

德国之声指出，在2016年针对雷杰普·塔伊普·埃尔多安政府的未遂政变后，记者、反对派人士、人权捍卫者、外国使馆工作人员、非政府组织和基金会人员都曾被提出间谍指控。这类案件往往以无罪释放或以其他罪名定罪告终，有时是在调查开始数年后。

德国全球与区域研究所研究员哈克·塔什认为，此类案件具有国内政治和外交政策功能。他表示，对反对派和公民社会代表而言，即使是与外国机构的接触、资金支持或工资，也可能成为调查对象。

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