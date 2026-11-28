研究人员在地球平流层发现了12颗尘埃颗粒，并得出结论认为它们来自海王星轨道之外的柯伊伯带。对其成分的分析显示，它们曾与含有重氧同位素的水发生相互作用，Space.com报道。

含重氧的水留下的痕迹

这些颗粒由NASA高空研究飞机ER-2采集。由林赛·凯勒领导的团队使用NASA约翰逊航天中心的电子显微镜以及加州大学洛杉矶分校的离子微探针进行了研究。

在直径不超过1毫米的尘埃中发现了水合黏土矿物。它们形成于低温环境中，当时含有重氧同位素的水与富含铁、镍和硫化物的硅酸盐矿物发生了相互作用。不同于通常所理解的、涉及重氢同位素的重水，此次研究人员研究的是含有氧-17和氧-18同位素的水。

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来自太阳系外部的尘埃

颗粒源自柯伊伯带这一结论，是根据其表面太阳高能粒子留下的痕迹确定的。科学家认为，尘埃在坡印廷—罗伯逊效应作用下逐渐向太阳移动：颗粒吸收太阳辐射、重新辐射热量并损失轨道能量。较小的尺寸、质量和速度使这些颗粒得以在穿越地球大气层时存活。

根据该团队的计算，柯伊伯带水中氧-18与氧-16比值的上限可能比地球海洋高15%。论文作者推测，早期太阳系外部区域的这类水储库与内部区域相隔离，这可能是由于土星单独作用，或与冰巨星共同作用。分析结果于11月11日发表在《Science Advances》期刊上。

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