1992年至2023年间，美国和加拿大大学生年龄段的年轻人对不确定性的耐受度持续下降——即在缺乏重要信息或无法预测结果的情况下容易感到困难的倾向。据News-Medical报道，2012年后，这一增长速度约为1992年至2011年的三倍。

138项研究的数据

哥伦比亚大学和波士顿大学公共卫生学院的研究作者分析了138项同行评审研究，涉及美国和加拿大的35,296名学生。参与者填写了12项或27项的不确定性耐受度量表。

研究人员在Web of Science数据库中检索了2007年至2025年发表的研究。在审查近300篇全文文章后，他们使用了1992年至2023年进行测量的数据。平均而言，不确定性耐受度指标每年增加约0.65分。这项荟萃分析发表在《JAMA Psychiatry》期刊上。

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与焦虑的关联

对不确定性的低耐受度不是医学诊断，也不是疾病的直接原因。同时，研究人员将其视为焦虑发展的心理风险因素之一。例如，对不确定性的低耐受度较高的人，如果事先不知道在课堂或社交聚会上会遇到什么，可能会感到焦虑。

作者认为，这一指标的上升可能是与年轻人焦虑障碍和情绪障碍症状患病率增加相关的机制之一。相互关联的社会因素可能会影响对不确定性的低耐受度，包括更频繁地使用智能手机和社交媒体、学业压力、孤独、经济不稳定、童年不良经历以及COVID-19疫情。

研究人员还指出，与焦虑这一概念相比，对不确定性的低耐受度这一概念在心理学领域之外鲜为人知。因此，他们认为，仅以年轻人对心理健康认识的提高，更难解释所发现的这一变化趋势。作者强调，需要继续研究不确定性在焦虑发展中的作用及降低其影响的方法。

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