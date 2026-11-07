根据综合粮食安全阶段分类（IPC）的评估，2026年苏丹将有82.5万名五岁以下儿童遭受严重急性营养不良。这比一年前增加了7%，半岛电视台报道。

这场人道主义危机发生在苏丹武装部队与准军事组织快速支援部队之间的战争背景下，该战争自2023年4月持续至今。2026年前六个月，联合国儿童基金会及其合作伙伴在全国范围内为17.47万名患有严重急性营养不良的儿童提供了治疗。

苏丹港一家医院在1月至8月期间记录了433例儿童营养不良病例。由于患者大量涌入，在这个拥有17张床位的病房中，一张床有时会安排三名儿童。医务人员在世界卫生组织和联合国儿童基金会的支持下免费提供治疗性奶粉和其他营养用品，但静脉注射液和药物仍是家庭沉重的经济负担。

苏丹港医院不堪重负

医院工作人员还将情况恶化与孕妇营养不足、人口流离失所以及经济困难联系起来。可能污染食物和水的苍蝇，以及传播疟疾的蚊子，也带来了额外风险。儿科主任艾哈迈德·优素福指出，小村庄的家庭通常主要食用面粉和牛奶，肉类很少出现在日常饮食中。

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干旱与人口流离失所

达尔富尔的情况尤为严峻，战斗、饥饿和疾病加剧了人道主义危机。联合国儿童基金会数据显示，2025年1月至5月，北达尔富尔记录了至少4万例营养不良病例。

在青尼罗州阿尔卡拉马-3流离失所者营地，儿童营养不良病例数量从9月的1800例上升至11月的2116例，其中1760名儿童未满五岁。IPC还警告称，大达尔富尔和大科尔多凡部分地区的饥饿风险正在上升：冲突、大规模人口流离失所、干旱以及人道主义资金不足均影响粮食安全。

厄尔尼诺现象导致雨季降雨减少，并引发波及约半个苏丹的干旱。IPC评估称，北达尔富尔近三分之二的农业用地以及南达尔富尔和科尔多凡各州约一半的用地植被生长不佳，这威胁到收成，并加剧食品价格上涨。

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