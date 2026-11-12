2025年，全球能源公司新建了超过2.1万公里的输电线路。这比2024年铺设的约1.4万公里增加了50%，OilPrice报道称，数据援引自国际可再生能源署（IRENA）和Utilities for Net Zero Alliance联盟。

电网支出

Utilities for Net Zero Alliance由89家能源公司组成。据该媒体报道，该联盟将其年度电网发展支出计划提高至至少1560亿美元。

IRENA总干事弗朗切斯科·拉卡梅拉表示，电网将决定能源转型的成功，以及到2035年将电力在全球终端能源消费中的占比提高至35%这一目标能否实现。IRENA估计，到2035年，全球对电网的累计投资必须达到10万亿美元，即增长超过一倍。

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对新线路的需求

输电网的输送能力仍是风电和太阳能发电发展的障碍之一。这类发电站通常远离主要消费中心，其发电量还取决于天气条件。因此，部分已发出的电力不得不受到限制，从而提高成本。

国际能源署在2023年估计，到2040年，能源公司将需要建设或更换约5000万公里的输电线路，以便《巴黎协定》参与国能够履行其承诺。欧盟委员会去年估计，到2050年，欧盟需要2万亿至2.3万亿美元用于电网现代化。

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