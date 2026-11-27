2025年，全球登记了411,913例麻疹病例，这一数字与疫情前水平相当。与此同时，自2021年以来，全球数据库仅记录到24种历史上被认可的麻疹病毒基因型中的两种。这些结论载于2000年至2025年麻疹和风疹分子监测综述，News-Medical对此进行了报道。

发病率回升

综述作者指出，官方登记的病例可能仅占全球实际感染数量的约5%。儿童漏种疫苗和群体免疫缺口被列为新一轮增长的可能因素。同时，研究人员指出，疫情期间指标下降可能既与病毒传播减少有关，也与监测系统受到干扰有关。

欧洲区域2024年登记了超过15万例麻疹病例，为1997年以来最高。2025年，这一数字下降了75%。美洲区域的病例数则较2024年增加，而非洲区域和东南亚区域的病例数在2023年激增后有所下降。

两种麻疹病毒基因型

自2021年以来，仅报告过麻疹基因型B3和D8。除2021年外，自2018年以来，D8一直是全球最常记录到的基因型。在2025年美洲区域暴发期间，它占几乎所有经过遗传特征分析的病例。B3基因型在东地中海地区更常被检出，而在欧洲，2025年其序列数量自2021年以来首次超过D8。

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遗传多样性的减少与疫苗接种限制病毒传播机会的情况一致。然而，这也使得通过标准基因分型追踪单独的感染链更加困难。研究人员强调，仅凭病毒序列数据无法可靠地重建麻疹传播情况。

风疹监测的缺口

风疹分子监测仍明显较弱：全球数据库接收的病毒序列数量约为麻疹的十分之一。自2022年以来，仅记录了59条风疹病毒1G和2B基因型序列，其中2025年有6条。自2024年以来，全球报告的唯一基因型为2B，但有限的测序无法最终确定其他基因型是否已经消失。

综述作者认为，有必要投资于实验室能力、标准化测序方案、质量控制、流行病学监测和疫苗接种。他们还指出，尚未有关于能够逃避疫苗作用的麻疹毒株的报告。

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