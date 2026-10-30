在墨西哥东南部的塔巴斯科州，30名当地居民加入了一支工作队，并接受了在巴拉德圣安娜地区修复海岸沙丘植被覆盖的培训。这片陆地将墨西哥湾与卡门-帕霍纳尔-马乔纳潟湖系统分隔开来。据Mexico News Daily报道，培训由Eni Mexico和联合国教科文组织开展。

海岸保护

气候变化及其相关的海平面上升威胁着圣安娜和其他沿海社区。在博卡德圣安娜与博卡德潘特奥内斯之间，30公里海岸线中有85%受到侵蚀影响。海洋每年侵蚀多达3.5米的海岸线。

为应对侵蚀，当地制定了Dunas Vivas项目，即“活沙丘”项目，该项目还为实施相关措施提供临时有薪工作。该项目是通过基于科学的解决方案以及对自然和文化遗产的可持续管理，降低灾害风险并增强社区韧性计划的一部分。

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恢复植被屏障

在当地大学、村社代表和官员的参与下，该工作队完成了战略性种植植物的速成课程。参与者还将安装由有机材料制成的捕沙装置，以促进沙丘形成。

该工作队将维护植物苗圃，并收集种质资源——种子、植物组织、花粉和DNA——以受控方式繁殖适合恢复植被的物种。海岸沙丘是抵御飓风和风暴潮的主要天然屏障之一，同时也保护社区、基础设施和红树林。

据报纸El Heraldo de Tabasco报道，该州拥有50,044公顷红树林，但大面积沿海潮间带植被稀疏。去年的州级测绘记录了2,179公顷受扰动的红树林土地，而2020年为406公顷。

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