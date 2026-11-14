10月31日，台湾台南首届台南艺术双年展（Tainan Art Biennale）开幕。双年展在市中心的16个主要场地举行，主题为“Unfolding Circuits”，融合了台南的建筑、地理和文化历史。《台北时报》报道。

该活动被宣传为台湾首个可步行穿梭城市参观的双年展。展览场地位于台南市中心密集的街道、巷弄和文化空间网络中。

主要展览场地

台南市美术馆成为本届双年展的核心场地。其展览展出了马来西亚艺术家的纺织作品、与政治抗议相关的手工编织服装、对Prototype Art运动的回顾、日本牡蛎壳雕塑，以及献给阿美族原住民的绘画作品。

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展览场地还包括台南国立现代艺术博物馆筹备办公室，即MOMA Tainan。那里展出艺术家沈哲才的回顾展，以及关于1895年至1960年台湾艺术与设计的展览《The Vanished Art and Design of Taiwan》。

路线和门票

对于希望在一天内参观主要场地的访客，该报建议从北向南穿行台南市中心。从B.B. ART画廊到原爱国妇人会馆的路段设有八个重要点位；不停留步行约需10分钟。

一日票售价200新台币，两日票售价300新台币。持票者可免费参观台南市美术馆、MOMA Tainan和台南孔庙。双年展将持续至3月1日。藤本壮介的大型互动装置《The Loop》计划于12月5日在汤德章纪念公园开幕。

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