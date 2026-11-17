在台湾，国民党候选人李述川在新北市长选战中略微领先。根据《中国时报》公布的一项民调，他获得37%受访者支持，而民主进步党候选人苏巧慧获得33.4%的支持率，《台北时报》报道。

新北市选战

这项由《中国时报》委托的民调由Apollo Survey and Research Co于上周三至周五进行。共有1083名20岁及以上的新北市居民参与，误差幅度为3个百分点。样本依据该市固定电话号码簿抽取。

苏巧慧表示，选前民调应仅被视为参考。她说，她的竞选团队在大多数民调中领先，尽管在个别民调中并非如此。李述川也称竞争非常激烈，并呼吁支持者开展拉票活动并于11月28日投票。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

来自高雄和新竹的数据

由高雄Era Polling Center公布、Era Communications资助的一项民调显示，民主进步党候选人赖瑞隆领先。他获得43.9%的支持率，国民党候选人柯志恩为24.7%。两人之间的差距为19.2个百分点。柯的竞选团队表示，在受访者中，“绿营”支持者人数是“蓝营”和“白营”支持者人数的两倍。

在新竹市，现任市长、无党籍候选人高虹安获得22.7%的支持率。民主进步党候选人庄竞程获得21.8%，无党籍候选人何志勇获得14.3%。同时，35.6%的民调参与者尚未决定或未表达意见，另有5.6%拒绝回答。

台湾的《公职人员选举罢免法》禁止在选举前10天内以及投票结束前公布、传播、评论或引用民调结果。根据中央选举委员会的数据，从次日起公布或引用此类数据将被处以罚款。

关注我们在