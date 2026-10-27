未来20年，台湾平均每天将有618人因年龄原因离开劳动力市场。这将超过进入劳动力队伍的年轻人数的两倍以上，《台北时报》报道，并援引国家发展委员会的预测。

劳动年龄人口减少

该委员会根据截至2026年的数据编制的测算预计，台湾15岁至64岁人口将在20年内减少450.9万人。

这比该委员会此前的模型预测多出3000人。这一差额相当于每天约有额外60人离开劳动力队伍，研究将其与人口下降加速联系起来。

如果法定退休年龄和出生率保持不变，每有一名年轻人进入劳动力市场，就会有两名劳动者因年龄原因结束职业生涯。

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劳动力老龄化

预测显示，中老年劳动者在劳动力中的占比将超过50%。目前，45岁至64岁的台湾人共有729.2万人，占劳动年龄人口的46.3%。

到2046年，这一年龄组将离开劳动力市场，而接替他们的年轻人仅有309.5万人。该委员会的一名发言人称，劳动者替代缺口扩大，是台湾社会项目财政可持续性的一个令人担忧的信号。

支出增加和税收收入减少可能使劳动养老金、公务员养老金基金和全民健康保险制度的平衡更加困难。该委员会认为，有必要提高退休年龄，提高女性和老年人在劳动力市场中的参与率和留任率，并加强移民。

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