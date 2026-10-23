台湾苗栗县的环保部门、检察机关和警方查获了一起非法处置塑料废弃物的案件。据《台北时报》报道，涉案人员可能获得了超过7000万新台币的非法所得，约合220万美元。

工业建筑中的混合废弃物

中央环境管理中心查明，一家塑料回收公司使用不符合要求的原料生产固体再生燃料。该中心还发现一家环境工程公司，据主管部门称，该公司虚假宣称已获得塑料废弃物处置运营商认证。

据环境主管部门称，该公司从塑料包装制造企业收集大量混合塑料废弃物，并收取高额处置费用。随后，这些混合物被转交给两家塑料回收公司，后者将废弃物存放在租赁的工业建筑中。

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案件中的指控

调查小组表示，这些堆积物中不仅有塑料废弃物，还有其他工业废弃物，包括橡胶和木托盘。两家公司称，它们储存塑料是为了再利用。与此同时，环境主管部门指出，这些是不同材料的混合物，企业并未获准对其进行处理。

据主管部门估计，两家回收公司分别获得约2418万和292万新台币的非法所得，而冒充认证运营商的公司获得了超过4451万新台币。

检察机关向法院申请没收涉嫌非法所得和犯罪工具，其中包括两台挖掘机和两台塑料粉碎机。6人和3家公司被依据《废弃物处置法》第46条提出指控。该法规定，未经许可处置废弃物可被判处1年至7年监禁，并处最高1500万新台币罚款。

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