台湾6名船员因通缉犯逃亡案被羁押——《台北时报》

台湾台北一家法院下令将渔船Man Jui Fu 6的6名船员羁押并禁止与外界联系，他们涉嫌协助被通缉的张春杰乘船逃离该岛。被拘留者包括一名姓黄的船长、一名姓陈的船员以及4名印尼籍船员，据《台北时报》报道。

调查人员的说法

检方称，张春杰曾是独立立法委员梅钦的助理。监控录像拍到，一名体型与他相似的男子于10月28日晚在基隆正滨渔港登上渔船Chien Chun 168，随后跳到Man Jui Fu 6上。

检方表示，Man Jui Fu 6驶向台湾海峡中线，据称该男子在那里被一艘中国渔船接走。根据调查，参与该计划的人获得了从1万至数万新台币不等的报酬。

调查组于周三扣押了Man Jui Fu 6，并拘留了陈姓船员和4名印尼籍船员。该船船主李姓男子以10万新台币交保获释。

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案件中的其他涉案人员

检方在讯问后表示，他们认为陈的证词可信。据检方称，一名中国公民曾向他提供数十万新台币，以安排逃亡。黄和4名印尼籍船员涉嫌参与此案；检方指出存在串供风险。

海岸巡防部门在彭佳屿附近扣押了Chien Chun 168。搜查期间，船上既未发现走私品，也未发现张春杰。船主否认涉案，并称其船只10月28日没有出海。他获释，但在调查期间不得变更居住地。

今年6月，检方以涉嫌与梅钦共谋侵占用于支付助理工作报酬的资金为由，起诉张春杰及另外23人。他在9月6日于台北大安公园剪断电子脚环后潜逃。另据悉，台湾高等检察署正在调查张春杰涉嫌从中国获得资金、在台湾建立间谍网络一事。

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