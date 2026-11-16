台湾台中市检方指控一名49岁的谢姓女子和一名赖姓女子涉嫌诈骗5.1603亿新台币，约合1571万美元。据《台北时报》报道，谢女自称是佛陀和“佛陀的发言人”。检方认为，她在十年间利用其追随者的宗教信仰获取钱财。

捐款与房地产

据检方说法，谢女于2010年开始以精神导师自居，并吸引了一批追随者。起诉书称，她改变说话语调，以让人相信她具有超自然能力，并声称“佛陀降临了”。

据《联合日报》报道，谢女2013年在一次社交活动中结识受害人，后者是一家台中房地产开发公司的负责人。该女子成为其追随者后，谢女据称开始要求她为建造寺庙或“积累精神功德”捐款。

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检方称，谢女据称将所获资金用于购买彰化县的一栋别墅、一辆兰博基尼跑车、名牌手袋和手表。根据起诉书，她还说服受害人购买三处房产，并将其登记在自己名下。

威胁与赖女的角色

据《联合日报》报道，2023年，谢女为搬往新加坡又索要1.6亿新台币。她称，如果该女子拒绝，将会“遭死亡击中”。在随后又被要求支付至少5000万新台币后，受害人意识到自己可能受骗，并向警方报案。

据检方称，经谢女安排，赖女在受害人的公司担任财务职务。调查人员认为，她向该女子施压，要求其继续捐款，还伪造资金流动记录和商业合同，营造谢女拥有合法财务能力的假象。两名女子均被起诉，罪名包括诈骗、在经营活动中侵占资金、伪造文件和作伪证。

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