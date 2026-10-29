坦桑尼亚在奔巴岛附近设立两处海洋保护区——Mongabay

坦桑尼亚在奔巴岛东海岸附近正式登记了两处新的海洋保护区——东北保护区和东南保护区。两处保护区总面积为1300平方公里。这些区域旨在保护珊瑚礁、红树林、海草床以及面临灭绝威胁的物种，其中包括珊瑚礁蝠鲼 Mobula alfredi。

坦桑尼亚政府于2025年6月在尼斯举行的联合国海洋大会上宣布设立这些区域，并于2026年6月将其正式登记入册，Mongabay报道。20多个当地社区、坦桑尼亚蓝色经济和渔业部，以及野生动物保护协会、Blue Alliance和Mwambao等组织参与了该项目的筹备。

渔获量下降后的决定

奔巴岛东海岸居民因过度捕捞和非法活动而发起设立保护区，这些问题伴随着鱼类资源减少和生态系统退化。来自多个社区的渔民对情况进行了评估，并在社区会议上提交了评估结果。

图姆贝区渔业委员会成员奥马尔·哈马德·萨利姆表示，渔民经常带着很少的渔获返回，或者根本没有渔获。一些居民起初担心保护区会使他们失去生计，但后来大多数人支持了这一提议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

巡逻与捕捞限制

新保护区内设有禁止捕捞的区域，并实施季节性限制，包括在产卵期实施限制。渔业委员会与Blue Alliance和WCS工作人员共同监督规则的遵守情况，并执行对有害捕捞工具的禁令，包括鱼叉枪和小网眼渔网。

Blue Alliance代表阿卜杜勒拉赫曼·阿里·阿卜达拉表示，新保护区设立后，巡逻次数增加了50%以上，非法活动减少了约45%。与此同时，蓝色经济和渔业部负责人马凯梅·奥马尔·马凯梅强调，评估生态系统恢复需要时间，尽管基线数据已经收集完成。

在遵守既定规则的前提下，保护区内可以继续捕鱼。这些组织还帮助社区发展替代性收入来源，包括水产养殖和鱼类加工，并考虑引入海参养殖和海藻干燥。女性目前约占渔业委员会成员的30%。

关注我们在