坦桑尼亚拘留了杰克逊·奥蒂耶诺·班博，他被怀疑杀害了自己的妻子、舞者希拉·奥多约，后者以 Sheila Wegesha 闻名。据Nation Kenya报道，此次拘留是在肯尼亚和坦桑尼亚执法部门联合行动、历经两年搜寻后进行的。

在希拉蒂地区被拘留

根据肯尼亚刑事调查局的数据，班博也使用詹姆斯·巴布·奥朗这一姓名，他在希拉蒂地区的基龙圭被拘留。该媒体指出，他在那里经营一家俱乐部，距离穆胡鲁边境口岸约70公里。

此次行动由来自阿西河的调查人员、尼亚蒂凯警察及其坦桑尼亚同行协调。在拘留过程中，据该媒体报道，在该男子身上发现了一张以詹姆斯·巴布·奥朗名义签发的坦桑尼亚国民身份证。调查人员将查明他获得该证件的情况。

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班博最初被带往尼亚蒂凯警察局，随后被转移至肯尼亚的阿西河。据 Nation Kenya 称，他目前仍被拘留，其案件计划于下周移交法院。

对奥多约死亡事件的调查

2024年5月10日，38岁的奥多约的遗体在马查科斯县阿西河 Hill View Estate 的婚房卧室内被发现。据消息来源称，床垫上有血迹，这名女子的喉咙上有一道很深的伤口。

在调查初期，警方将死者的丈夫视为调查关注对象。执法人员当时表示，他们正在确定谋杀动机并寻找作案工具。对班博的怀疑应由法院核实。

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