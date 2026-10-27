尼日利亚塔拉巴州州长阿格布·凯法斯将卡里姆-拉米多地方政府区作为需要特别关注安全的地区的地位再延长六个月。据Premium Times Nigeria报道，该决定是在10月23日针对宾纳里社区的袭击后作出的。

袭击后的决定

州长于周一在该州首府贾林戈的T.Y. Danjuma住所举行紧急安全会议后，宣布延长这些措施。该媒体称，数十名居民在袭击中丧生，数个家庭遭受了创伤。

警方最初确认10人死亡。此后，在邻近地区发现遗体后，出现了死亡人数更高的报道。

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调查与保护社区

凯法斯表示，延长这一地位旨在确保该地区继续开展安全行动，暴力行为正威胁人们的生命、生计与和平共处。他指示有关部门查明失踪人员的下落，并向受影响者及其家属提供支持。

州长还命令安全部门调查袭击者的行动轨迹和可能的动机，包括核查他们是否与其他犯罪活动有关联。他呼吁采取协调一致的安全应对措施，以保护宾纳里及邻近社区。

卡里姆-拉米多于2026年1月根据第1号行政命令首次被认定为需要特别关注安全的地区。原因包括反复发生的社区间冲突、匪徒袭击以及农民与牧民之间的冲突。

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