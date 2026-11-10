在澳大利亚塔斯马尼亚州，43岁的卡梅伦·约翰·马修斯因多次行纳粹礼被判处两个月监禁，其中包括在通过视频连线举行的霍巴特治安法院听证会上行纳粹礼。

据澳大利亚广播公司新闻报道，8月23日接近午夜时，警方接到一名男子扰乱公共秩序的报告后，前往霍巴特市中心的利物浦街。治安法官凯瑟琳·吉森表示，警员将马修斯的行为描述为混乱：他称自己和执法人员都是光头党，并数次行纳粹礼。

听证会期间行礼

该男子被拘留后被送往霍巴特收押监狱。次日，他通过视频连线出席霍巴特治安法院的听证会。法庭内有数名律师、治安法官及两名公众人士。

在那次听证会上，马修斯对治安法官使用侮辱性言辞，并三次行纳粹礼。2023年，塔斯马尼亚州成为首个禁止纳粹标志和纳粹礼的澳大利亚州。

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法院裁决

在宣判时，治安法官吉森表示，马修斯的行为受根深蒂固的种族主义和厌女信念驱使。她指出，惩罚不仅应威慑被定罪者本人，也应总体上防止类似违法行为。

根据塔斯马尼亚州法律，首次涉及行纳粹礼的违法行为可被处以最高3900澳元罚款或最高三个月监禁。若在六个月内再次违法，最高处罚将加倍。

此外，马修斯因在致电Victims of Crime South Australia时两次作出死亡威胁，被判一个月缓刑监禁。治安法官承认他对犯罪受害者赔偿程序感到不满，但指出这无法解释这些信息的强烈程度；她认为，这些信息带有白人至上主义言论的特征。主要刑期从10月起计入，他应于12月获释。

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