澳大利亚塔斯马尼亚州已完成29个地方政府机构选举的计票工作。经过计票期间约3000万次按键后，最终结果正式公布，澳大利亚广播公司新闻报道。

此次选举投票率为85.6%，创下全国选民参与率新纪录，也略高于2022年塔斯马尼亚议会选举的投票率。2026年的投票是该州第二次要求选民必须参加的投票。

议席数量减少

今年，塔斯马尼亚地方议会成员人数从263人减少至213人。在五个最大的议会——霍巴特、朗塞斯顿、克拉伦斯、金伯勒和格莱诺基——议席数量从12席减少至9席。其他议会各设7个议席。

选举分析人士凯文·博纳姆指出，尽管议席数量减少，仍有不少新候选人进入议会。据他称，尤其是在该州南部，数名现任议员未能连任，让位于新人。

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新市长与不寻常的结果

前《60 Minutes》节目记者查尔斯·伍利成为霍巴特市长。在朗塞斯顿，市长马修·加伍德以53.2%的得票率保住职位。在克拉伦斯，德鲁·詹纳当选市长，尽管他在议会成员选举中仅排名第六；博纳姆称这一结果罕见。

数位知名市长没有竞选连任，其中包括担任霍巴特市长八年的安娜·雷诺兹。在肯蒂什，凯特·哈伯勒在没有其他候选人的情况下当选市长。中央高地和弗林德斯的副市长也在没有其他候选人的情况下当选。在金岛和塔斯曼市，候选人数少于空缺席位数，因此当地议员在没有其他候选人的情况下当选。

在霍巴特，三名现任议员未能连任。由于当选候选人未能保住议会席位，副市长一职将在新当选议会的首次会议上确定。

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