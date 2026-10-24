澳大利亚塔斯马尼亚州公园与野生动物管理局埋葬了一头10米长的抹香鲸。这头鲸鱼被困在澳大利亚塔斯马尼亚州西北部特纳斯海滩附近的浅水区，尽管人们曾尝试救援，它仍然死亡。该动物于周二夜间至周三凌晨搁浅，管理局工作人员在整个周四都试图对其施救。

据澳大利亚广播公司新闻报道，鲸尸于次日被埋葬在海滩西端的植被中。行动期间，专家还采集了样本，以供进一步研究。数名当地居民观看了埋葬过程。

为何选择埋葬

公园与野生动物管理局表示，鲸尸处置方式是在规划并与土地所有者、地方政府及环境保护局协商后确定的。该机构认为，考虑到环境因素和公众便利性，所选地点比直接在海滩埋葬或让鲸尸自然腐烂更为合适。

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该管理局称，将监测埋葬地点，并在出现问题时作出应对。

居民的担忧

一些特纳斯海滩居民对埋葬地点靠近热门游泳区表示担忧。当地居民格雷格·汤普斯指出，该地点距离儿童团体使用并在该区域游泳的克莱顿营地仅数百米。

另一名居民凯特·怀利向当局转达了社区的担忧，包括鲸尸腐烂产生的物质可能进入水中，以及吸引鲨鱼的风险。她还指出，部分居民希望获得更多有关为何选择这种处置方式的信息。她表示，曾考虑过将鲸尸运往海上，但它可能会再次被冲回岸边。

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