澳大利亚塔斯马尼亚州教育工会呼吁政界人士及其代表在本学年结束前不要访问公立学校，直到该州州长杰里米·罗克利夫道歉。起因是他在Facebook上发布了有关一所学校筹备年终活动的帖子，澳大利亚广播公司新闻报道。

围绕学校庆祝活动的争议

罗克利夫表示，他得知有人试图从学年末活动中删除所有关于圣诞节的提及，并要求教育部门介入。他没有点名这所学校，但位于塔斯马尼亚北部的这所学校很快在社交媒体上被确认，随后遭到一波网络批评。

该校原计划将Christmas on the Hill活动更名为End of Year Extravaganza。与此同时，其日历中仍保留了数项圣诞主题活动。

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澳大利亚教育工会塔斯马尼亚分会召开紧急会议，讨论该事件造成的困扰和伤害。分会主席戴维·根福德表示，该州家长和教育工作者对州长拒绝道歉，以及据他所说州长继续为其立场辩护感到愤怒。

政府与反对派的反应

罗克利夫驳回了工会关于霸凌的说法，并表示自己有权表达意见，且其评论是审慎的。他此前还谴责任何针对个人或学校的攻击。

塔斯马尼亚州财政部长埃里克·阿贝茨支持州长，并表示议员仍将参加年终学校活动。工党领袖乔什·威利则表达了对工会成员立场的完全支持，并呼吁州长道歉、访问学校，并支持该校教职员工和学生。

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