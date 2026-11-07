澳大利亚塔斯马尼亚州自然资源与环境部（NRE）正在审议Cooltrans Pty Ltd公司变更现有用水许可证的申请。该申请 предусматривает从位于法尔茅斯亨德森泻湖上游的芬特里格伦溪额外抽取3.6亿升水，澳大利亚广播公司新闻报道。

该泻湖由数条内陆溪流补给，并间歇性地与海洋相连。它此前是游泳、划皮划艇和家庭休闲的场所，但如今已明显变浅。今年该地区记录到极低的降雨量：芬格尔气象站9月降雨10毫米、8月10.2毫米、7月18.2毫米。圣海伦斯气象站在这些月份的降雨量分别为5毫米、25.2毫米和36.4毫米。

居民的担忧

当地居民戴维·戈弗雷-史密斯表示，许多居民已就这项正在由NRE评估的申请提交意见反对。他认为，审议过程中应考虑有关气候和土地利用变化的最新数据，以及对生态流量可能造成的影响。

法尔茅斯另一名居民迈克尔·迪·乔瓦尼担心，在当前的水资源管理体系下，泻湖可能无法恢复，而额外取水可能使情况恶化。根据LISTMap的数据，Cooltrans已持有多项许可证，可从另外两条溪流和一条未命名支流取水用于灌溉，这些水流均为泻湖补水。该公司拒绝置评。

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水资源管理计划

亨德森泻湖流域没有正式的水资源管理计划。这类具有法律约束力的文件可以为个别流域制定水资源分配和管理规则。NRE网站指出，塔斯马尼亚已正式通过11项此类计划，其中一部分需要审查。

戈弗雷-史密斯表示，如果州政府不这样做，居民准备筹集约5万澳元用于制定该计划。NRE的一名代表表示，用水许可证申请依据1999年《水资源管理法》进行评估，并考虑水资源可用性、环境影响、其他使用者的利益以及社区提交的意见。

当地居民、前商业渔民戴维·坎农说，泻湖过去经常与海洋相连，但近两年来实际上已与海洋隔绝。NRE指出，机械开通泻湖与海洋的连接按照既定程序进行，该程序旨在平衡环境状况、安全、基础设施保护以及邻近地区被淹的风险。

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