澳大利亚汤斯维尔的Ranchlands Equestrian Centre马术学校将于本月底停止运营。珍妮·海恩斯与丈夫卢共同经营这所学校已有50年。这对夫妇决定退休，并计划在最后几节课结束后乘房车环游澳大利亚，澳大利亚广播公司新闻报道。

珍妮·海恩斯表示，在半个世纪里，她教会了数千人骑马，但已无法说出确切人数。Ranchlands被称为昆士兰州由单一所有者经营时间最长的马术学校。海恩斯说，她的学生中有数十名第二代学员，以及可能已经出现的第八名第三代学员。

退伍军人项目

大约10年前，海恩斯为布伦达·坦纳主持的一个面向退伍军人团体、为期五天的马匹辅助学习项目提供了学校场地和马匹。参与者不骑马：他们观察动物、照料动物，并思考自己与马接触时的反应。

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起初，海恩斯对坦纳的方法持怀疑态度，坦纳称马匹会自行选择人。坦纳表示，大约20分钟内，每名参与者都与其中一匹马建立了联系。海恩斯说，这段经历改变了她对人与动物互动的看法。

跨越几代人的经历

特蕾莎·罗伯特森20世纪80年代曾在Ranchlands学习，后来又作为教练回到那里。她说，与马相处的经历影响了她自己的教学方式。她表示，学生前来学习骑马，但得到的远不止这些。

罗伯特森说，得知该中心关闭的消息让她感到心碎，她称该中心是他们世界中重要的一部分。珍妮·海恩斯则表示，学校的工作不仅是一份职业，更是这对夫妇50年来的生活方式。

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