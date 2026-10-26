据泰国国家公园、野生动物和植物保护部消息，泰国至少7人因在清迈府素贴-普伊国家公园已故国王普密蓬·阿杜德纪念地非法砍伐15棵树，拟被提起指控。《曼谷邮报》对此进行了报道。

案件将移交警方

该部门总干事表示，国家公园负责人在公园工作人员与当地居民进行沟通，并查看纪念地的视频和照片后，确认了拘留嫌疑人的决定。

公园管理层表示，拟对7人提出在国家公园内非法砍伐树木的指控。第五警区副警长承诺，在向警方提交报案材料后将迅速采取行动。该案将由清迈府孟县警察局处理。

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被砍树木中包括泰国樱花

公园管理部门表示，遭砍伐的包括11棵野生喜马拉雅樱桃树、两棵金链花、一棵黄金风铃木和一棵诺福克松。木材被切割成约40大块。野生喜马拉雅樱桃树在泰国也被称为泰国樱花，因为其花朵与日本观赏樱花相似。

砍伐事件引发公众关注。Channel 3电视台报道称，一个未具名的志愿者团体向公园管理部门道歉，并解释称，这些树木遮挡了纪念地的视野，落叶破坏了其外观。据该电视台消息，木材没有被带走作个人使用，而是被留下用于制作植物箱。

该纪念地由多伊普伊居民建造，于2007年12月5日开放，以纪念普密蓬·阿杜德国王80岁生日。根据泰国国家公园法，此类违法行为可被处以最高20年监禁和/或40万至200万泰铢罚款，具体取决于违法行为的严重程度。

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