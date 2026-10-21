塔伊兹食品和燃料价格上涨逾一倍——《国民报》

在也门城市塔伊兹，食品和燃料价格在围困期间上涨逾一倍，燃料短缺威胁到医院的运作。联合国驻也门人道主义事务代表洛朗·布凯拉对此发出警告，《国民报》报道。他说，数十万家庭在获得用水方面也面临困难。

医院失去能源供应

布凯拉表示，塔伊兹的医疗系统正处于崩溃边缘。由于道路被封锁以及安全局势不稳定，必要物资无法送达该市居民手中。他说，医院运营所需能源不足以及医用氧气供应有限，正危及数百名患者的生命。

该市的供水量已减半，可用的替代水源也已耗尽。这名联合国代表呼吁胡塞当局开放安全路线，以运送基本必需品。

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战斗与相互指责

同一天，也门政府指责胡塞武装炮击了塔伊兹的一辆救护车。政府称，两人死亡，其中包括一名18岁女孩。政府还表示，该市住宅区遭到无差别炮击。

政府军宣布发动反击，试图从胡塞武装手中夺回领土。国家媒体报道称，也门部队使用战斗机、无人机、火炮、火箭发射器和狙击手实施了近750次行动。军方发言人马吉德·安-努扎伊利上校表示，目标是胡塞武装的火力阵地和指挥中心。

前一天，胡塞武装对舍卜沃省一处军事训练营的袭击造成至少73人死亡，省长阿瓦德·瓦齐尔表示。超过200人受伤，另有14人被视为失踪。

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