8月10日至10月15日，也门西南部塔伊兹省有135,587人被迫离开家园，其中包括52,979名儿童。社会事务和劳动部长穆赫塔尔·奥马尔·萨利赫·亚费伊在临时首都亚丁举行的新闻发布会上公布了这些数据，阿纳多卢通讯社报道。

流离失所和伤亡数据

据该部消息，在此期间，19,600个家庭离开了家园。该部门还记录了494起针对平民的侵害事件，其中包括79名平民死亡和206人受伤。

也门政府将这一局势与军事升级以及胡塞武装对该省部分地区实施的围困联系起来。部长因资金短缺及基本服务提供存在缺口，呼吁扩大人道主义援助。

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住房和医疗设施受损

据该部数据，56栋住宅、12所教育机构和8家医疗机构，以及10条道路和桥梁受损。塔伊兹省省长纳比勒·沙姆桑表示，受围困影响的六个地区居住着超过130万人，约676所房屋因炮击受损或被毁。

他还报告称，12家医院和18个医疗中心的运作面临威胁。他说，在胡塞武装控制的地区，120家医疗机构已完全停止运作，另有66家仅部分运作。这扰乱了向超过18.6万名五岁以下儿童和近2.3万名孕妇提供医疗服务。

塔伊兹是也门人口最多的省份，仍由政府军和胡塞武装分割控制。联合国称，自7月以来，塔伊兹和拉赫季的军事升级再度加剧，造成数千人死伤。

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