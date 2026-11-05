也门塔伊兹省10月记录了5025例疾病病例，当地政府将其与塔伊兹市垃圾堆积联系起来。近几周来，因战事已有6400个家庭在当地寻求庇护，阿纳多卢通讯社报道。

垃圾与服务压力

塔伊兹省封锁事务办公室表示，记录的病例包括传染病、呼吸道疾病以及发热。该办公室称，垃圾堆积在街道、住宅区和排水渠道中。

该省主管卫生事务的副省长艾兰·阿卜杜勒·哈克指责胡塞武装在垃圾车能够在该市西部一处临时填埋场卸载前将其遣返。他呼吁联合国机构介入，以确保车辆通行，并恢复通往主要垃圾填埋场的通道；塔伊兹已超过11年无法使用该填埋场。

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塔伊兹省长纳比尔·沙姆桑表示，在新的流离失所者抵达后，该市流离失所家庭数量达到39400户。这给当地服务带来了额外压力。

炮击受害者

封锁事务办公室还表示，胡塞武装发射的一枚炮弹击中海凡区阿塔维尔村的一所房屋。3名分别为3岁、7岁和12岁的女孩以及一名35岁女性死亡，另有4名平民受伤。胡塞武装未立即对此消息发表评论。

独立塔伊兹人权中心负责人艾曼·卡马利告诉该通讯社，在此前四周内，该省因炮击、狙击火力和地雷爆炸死亡的平民超过50人，另有数十人受伤。政府军控制塔伊兹市，而胡塞武装控制周边省份的部分领土。

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