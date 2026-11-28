在格鲁吉亚首都第比利斯，数万名反对派支持者走上街头，抗议并支持该国加强与欧盟的关系，反对现政府。参与者手持格鲁吉亚和欧洲旗帜，聚集在市中心广场，《明镜周刊》援引法新社报道称。

集会由五个政党发起

在反政府大规模抗议活动两周年之际，五个反对党呼吁举行示威。组织者指责执政党“格鲁吉亚梦想”背叛了格鲁吉亚的欧洲和欧洲-大西洋路线。

该国两年来一直处于深刻的政治危机之中。在2024年10月举行的争议性议会选举后，“格鲁吉亚梦想”宣布获胜。新政府宣布暂停加入欧盟的谈判，引发了强烈愤怒。此后，该国爆发大规模抗议活动，据该刊报道，抗议活动遭到暴力镇压。

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欧洲一体化进程已停滞

自那以来，当局加大了对反对派人士和活动人士的压力，并通过了一系列限制示威自由、公民社会活动和独立媒体的法律。总理伊拉克利·科巴希泽还试图通过宪法法院推动禁止五个亲欧洲反对党。

欧盟认为，由于民主倒退，格鲁吉亚的入盟进程实际上已经停滞。与此同时，科巴希泽表示，其政府仍坚持让该国加入欧盟的目标，并将为此采取一切必要行动。他还希望，届时欧盟将回归“传统价值观”。“格鲁吉亚梦想”指责布鲁塞尔因其自由主义观点，特别是在LGBTQ群体权利问题上的立场，破坏传统家庭价值观。

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