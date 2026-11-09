在韩国大田市，65岁及以上驾驶员中每10人有1人自愿交回驾驶证，可能使道路交通事故数量每年减少约137起。这一估算来自一项由《韩国先驱报》报道的研究。

研究作者还计算称，在这一情景下，与事故相关的成本可能减少约33亿韩元，即240万美元。根据其计算，年度温室气体排放量将减少约9700吨。

大田市的测算

该研究发表于《Regional Policy Research》期刊，由大田研究院和市政府专家开展。他们使用了城市统计数据，其中包括2023年持有驾驶证的169,854名65岁及以上人员的数据，以及韩国国土、基础设施和交通部关于评估交通投资效果的指南。

根据研究人员的估算，如果该市20%的老年驾驶员自愿交回驾驶证，年度温室气体排放量可能减少约1.94万吨。若比例达到30%，潜在减排量将约为2.9万吨。

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涉及老年驾驶员的道路交通事故

2025年，韩国记录了193,889起道路交通事故，比前一年减少1.3%。与此同时，由65岁及以上驾驶员造成的事故数量增长8.3%，至45,873起。这些事故中的死亡人数增加10.8%，至843人；而全国道路死亡总人数增长1.1%，至2,549人。

2025年，65岁及以上驾驶证持有人数量增长8.9%，至563万人。政府数据显示，2026年该国居住着1,113万名65岁及以上人员，占人口的21.6%。2025年，全国有2.51%的此类驾驶员自愿交回驾驶证；自2021年以来，这一比例一直维持在约2%的水平。

研究人员还调查了198名60岁及以上的大田市驾驶员。在44%的回答中，受访者最常将75岁至79岁界定为老年驾驶员的年龄段。报告驾驶时存在身体困难的人群比例从60岁开始逐渐增加，并在75岁后急剧上升。

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