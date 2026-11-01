据目击者称，在伊朗德黑兰，伊朗安全部队和便衣人员驱散了该市中心的万圣节庆祝活动。据报道，数名参与者遭到殴打并被拘留，《耶路撒冷邮报》报道称，消息援引自 Iran International。

首都庆祝活动被驱散

据该媒体报道，在德黑兰艺术家公园附近集会后，身着戏服、化着妆的年轻人也被巴斯基组织成员驱散。一名 Iran International 消息人士将安全部队的行动与驱散抗议活动相比较：据其称，他们追赶人群，命令人们散去，并要求家庭离开现场。

网上流传的视频显示，数名女性没有遮盖头发，且腿部部分裸露，这与伊斯兰共和国严格的着装要求相悖。这些庆祝活动发生在该国重新加强对强制佩戴头巾规定执行情况的管控，以及试图在该国不同地区重新部署道德警察的背景下。

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多个城市取消活动

伊朗人权网络 Dadbaan 表示，多个城市对万圣节庆祝活动实施了新的限制。因此，一些文化场所取消了原定活动。其中包括伊斯法罕的 Isal 咖啡馆和 Madam and Monsieur 庄园，其工作人员解释称，取消活动是为了遵守法律和“伊斯兰规范”。

在阿兰瓦比德戈尔市，文化遗产部门以维护“伊斯兰和伊朗价值观”的必要性为由禁止举办庆祝活动。与此同时，Dadbaan 强调，伊朗法律并不禁止销售主题商品、举办庆祝活动或在餐馆和咖啡馆使用装饰品。

文化抗议

以色列国家安全研究所的伊朗问题专家贝尼·萨卜提认为，今年万圣节在伊朗作为一种文化抗议形式具有了更大的意义。他表示，听音乐、在街头演奏音乐以及拒绝佩戴头巾，都可以是个人抗议的形式。他还指出，今年的服装更加大胆，带有面具和哥特式造型。

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