得克萨斯州民主党州参议员罗兰·古铁雷斯提出了一项法案，规定向每个家庭一次性发放1500美元。该倡议旨在兑现当选州长吉娜·伊诺霍萨的一项竞选承诺。The Hill报道称。

Senate Bill 297规定从该州储备基金中拨出170亿美元。在美国，这类基金被称为“雨天基金”。据该媒体报道，得州在这一基金中存有约270亿美元。

启动计划的程序

文件指出，全州范围内家庭生活负担能力危机需要紧急行动。法律生效后不迟于30天，州财务主计长必须通过紧急规则，并确保民众能够提交申请参加这一发放计划。

伊诺霍萨在竞选期间承诺推出一次性援助，以在生活成本和物价上涨的背景下支持该州居民。上周，她以超过七个百分点的优势击败了已任职三届的共和党州长格雷格·阿博特。

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表决前景

该倡议要获得通过，必须得到得州立法机构下院和州参议院的支持。民主党控制下院，而共和党在参议院拥有显著多数。该法案还需要两院三分之二议员的支持，因此其获批可能需要共和党人的选票。

伊诺霍萨称拟议中的款项为“腐败税退还”，并批评了共和党在州和国家层面的领导层。她还支持总统唐纳德·特朗普向美国人发放5000美元支票的想法，但表示这类援助不应取决于某个政党在选举中获胜。

The Hill指出，一些共和党人因可能带来的通胀影响而批评特朗普的承诺。该媒体还写道，几位经济学家将COVID-19疫情后部分高通胀归因于民主党人和总统乔·拜登根据《美国救援计划》批准的刺激性付款。

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