在得克萨斯州亨茨维尔市的一所监狱中，70岁的雷纳尔多·丹尼斯被执行致命注射的过程持续了63分钟。据《卫报》报道，执行程序的工作人员在寻找静脉以注射致死剂量的镇静剂戊巴比妥时遇到了困难。

经过一个多小时的程序后，丹尼斯被宣布死亡。他的精神顾问、当时陪伴在死刑犯身旁的杰夫·胡德牧师表示，丹尼斯数分钟内对剧烈疼痛有反应，抱怨腿部有灼烧感，并祈祷痛苦能够结束。

人权倡导者的声明

丹尼斯因钻石商人亚诺什·叙奇死亡一案被判加重谋杀罪；叙奇于1996年在休斯敦遭枪杀。人权组织Reprieve执行主任玛雅·福阿呼吁对致命注射实施暂停，称这种处决方式是酷刑。

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死刑信息中心执行主任罗宾·马赫也对美国继续使用致命注射提出质疑。她提到了田纳西州克里斯蒂·派克的案件：派克9月在接受全剂量行刑药物后幸存。据该媒体报道，两起案件中均使用了戊巴比妥，并且在建立静脉输液通路时出现了问题。

得州当局的立场

得克萨斯州刑事司法部不承认该程序失败。该部门发言人阿曼达·埃尔南德斯表示，处决是依照既定程序进行的，并被视为成功。

死刑执行方法专家、俄亥俄州立大学临床外科荣休教授乔纳森·格罗纳表示，在脚部和肩部放置静脉输液通路表明程序期间存在困难。他认为，在没有适当医疗设备和技能的情况下实施致命注射，可能会给死刑犯造成痛苦。

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