11月10日，田纳西河流域管理局董事会批准了向Crucible Zinc供电的申请。Crucible Zinc是韩国锌生产商高丽锌业（Korea Zinc）的美国子公司。据《韩国先驱报》报道，该公司计划在田纳西州克拉克斯维尔建设一座价值74亿美元的冶金综合体。

根据合同，田纳西河流域管理局将于2029年开始供应230兆瓦电力。作为Project Crucible项目的一部分，这座面积65万平方米的综合体计划于2027年开工建设。部分产品预计将从2029年开始进行商业化生产，但该项目的实施仍需获得其他许可。

关键矿产生产

该综合体的设计目标是生产12种有色金属，其中11种被美国政府列为关键矿产。具体而言，该企业将生产精炼镓、锗和锑。该工厂还计划生产半导体级硫酸。

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今年4月，该项目获得联邦FAST-41计划的资格。该计划协调大型项目的许可获取工作，并制定其审查时间表。9月，美国国防部在完成环境评估后认定，该项目不会对环境造成重大影响。

美国与韩国合作

高丽锌业董事长崔允范在致股东的信中表示，该项目将公司50多年来积累的技术和生产经验与战略伙伴关系，以及美国政府的政治和财政支持相结合。

他表示，该企业应扩大美国与韩国在关键矿产领域的合作，并帮助两国应对经济和安全挑战。一名行业代表指出，在华盛顿与北京围绕供应链展开竞争的背景下，田纳西州的工厂可使美国精炼矿产供应来源多元化。

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