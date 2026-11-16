东京涉可卡因案件人员数量或将创纪录——《日本时报》

截至9月底，东京自年初以来涉及可卡因案件的人员数量已超过400人。这意味着，到年底该数字可能超过去年的415人纪录，据《日本时报》报道。

根据东京都警视厅的数据，去年在此类案件中被查获的涉案人员数量约为10年前的十倍。执法部门尤其担忧可卡因在青少年和年轻人群体中的传播：29岁及以下人员占所有可卡因案件涉案人员的70%以上。

通过社交媒体传播

警方认为，与兴奋剂相比价格较低，以及无需特殊工具即可吸食，可能促进了可卡因的传播。一名警视厅高级调查人员表示，该毒品通过社交媒体和熟人传播，而有关其安全性和“时尚性”的错误观念正日益蔓延。

几乎所有可卡因都从国外进入日本，因此警方加强了入境点的管控，其中包括东京羽田机场。

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走私企图

8月，警方以涉嫌从英国进口1公斤可卡因为由拘留了一名阿根廷公民。调查人员认为，该女子吞下了101个装有毒品的小包；其街头价值估计约为2424万日元。

10月，一名芬兰公民因涉嫌在行李箱中从法国走私3.2公斤可卡因而被拘留。这批毒品的价值估计约为7680万日元。警方还拘留了5名马来西亚公民，他们涉嫌试图将藏在鞋中的5公斤可卡因带入日本。这批毒品的价值估计约为1.2亿日元。

东京都警视厅正在加强与东京海关、日本海上保安厅以及关东信越厚生局的合作，以强化边境管控。

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