日本东京警方逮捕了两名公司负责人和一名中国公民，案件涉及在申请高技能专业人才签证时涉嫌欺诈。据《日本时报》报道，被捕者之一、39岁的Hotei Aizawa否认所有指控。

涉嫌提交数十份虚假申请

警方怀疑Aizawa自2020年以来为富裕的中国公民提交虚假签证申请。调查人员称，此案涉及30至40人。执法人员认为，他从每名客户处收取60万美元，其中45万美元据称由其本人留下。该计划的细节仍在调查中。

与Aizawa一同被捕的还有45岁的公司负责人Emi Makino和57岁的中国公民Zhuang Yi。警方称，他们共同行动，以便Zhuang于2025年12月凭高技能专业人才签证进入日本。

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虚假的教育和工作信息

向移民部门提交的申请据称虚假写明Zhuang拥有工商管理硕士学位，并将到Makino的公司工作。警方称，Aizawa承诺帮助Zhuang合法获得日本永久居留许可，之后这名中国公民向他支付了60万美元。

通常，在日本居住至少10年的人可以申请永久居留。对持有高技能工作者签证的人，这一期限可能更短。据警方称，Makino表示，Zhuang的所有文件和手续均由Aizawa办理。

今年6月，Aizawa已因涉嫌为富裕中国公民非法将一名保姆带入日本而被捕。对此案的进一步调查使警方发现了涉及Zhuang和Makino的这一事件。

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