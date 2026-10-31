在汤加，Elim Hotel的许可证被暂停六周，此前客人发布了一段与座头鲸潜水的视频。该酒店的船队也被限制为一艘船。该国禁止与鲸鱼潜水，但允许在鲸鱼身边游泳，ABC News报道。

Elim Hotel经理莱波洛·福利亚基表示，违反规定的是客人。她说，负责广告的人必须确保广告明确说明禁止在鲸鱼附近潜入水下。

运营商可能存在违规行为

ABC审阅并核实的中国社交媒体视频，可能表明外资所有的观鲸公司违反了规定。画面显示，游客触摸这些动物并与它们潜水。其中一段视频宣传自由潜水之旅，并提供今年12次行程。

瓦瓦乌旅游部下属机构主任莱莫托·法考西表示，数家运营商因违反规定收到警告。当地旅游企业主维利·怀普卢称，这类广告误导客户，也使试图遵守潜水禁令的船长工作更加困难。他还称，自己见过船只超载以及运营商在周日营业的情况，而汤加宪法禁止在周日开展商业活动。

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对鲸鱼的压力与旅游业增长

每年约有2000头座头鲸来到汤加水域，它们从南极洲跋涉数千公里，到瓦瓦乌群岛温暖的水域产仔。与鲸鱼共游每年吸引约2万名游客来到该王国，并带来约1200万美元收入。

观鲸游客人数从2006年的9804人增至2019年的20,018人。发放许可证的限制于2006年推出，当时许可证数量被限制在13个。到2020年，许可证数量增至20个，而最新可获得的名单显示，瓦瓦乌有25家持证运营商。大多数公司为外资所有。

奥克兰理工大学洛伦佐·菲奥里于2019年开展的一项研究发现，对汤加规定的遵守程度较低。研究显示，当游客在雌鲸附近游泳时，它们在水下停留的时间可能长达原来的三倍。瓦瓦乌环境保护协会环境总监卡伦·斯通警告说，这类活动可能扰乱鲸鱼的自然行为，而这种行为对种群的可持续性至关重要。

一批当地运营商也正在法院挑战政府有关许可证的决定。该团体成员之一阿利斯泰尔·科尔德里克认为，政府没有遵守自己的规定，增加许可证数量会给鲸鱼带来额外压力。

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