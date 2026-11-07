11月6日，哥伦比亚西南部考卡山谷省托罗市发生武装男子袭击事件，三名女性随后被发现死于一所住宅内。The Rio Times报道称，消息援引了当地政府和警方的信息。

袭击事件调查

根据初步信息，死者可能属于同一家族。执法部门未公布袭击者人数、他们进入住宅的情形以及犯罪动机。

凶案发生后，当地政府举行了有警方、军方和市政府参加的特别安全委员会会议。考卡山谷省警察指挥官阿毛里·阿吉莱拉上校表示，已派出一支特别调查小组参与调查。

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悬赏与Indepaz数据

托罗市市长约翰·弗雷迪·巴伦西亚宣布，任何能够帮助确认参与袭击者身份的信息，最高可获1000万哥伦比亚比索的悬赏。根据报道中的计算，这约合3100美元。

发展与和平研究所Indepaz将此案列为2026年哥伦比亚第104起大规模杀戮事件。该组织将造成至少三人死亡的一次袭击定义为此类事件。

不到一天前，在通往托罗的道路上发生的另一起袭击中，两人死亡，另有一人受伤。目前尚未确定两起事件之间存在关联。Indepaz指出，由于对领土控制权的争端以及包括贩毒在内的非法经济活动，该地区存在风险。

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