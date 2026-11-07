利比亚总理阿卜杜勒哈米德·德贝巴11月7日在的黎波里主持开幕萨赫勒-撒哈拉国家共同体（CEN-SAD）执行理事会第22届例行会议。成员国外交部长和代表团团长参加会议，阿纳多卢通讯社报道，消息援引利比亚通讯社。

会议议程

与会者将讨论组织重组、激活其机构以及加强区域合作。联合国秘书长利比亚问题特别代表汉娜·泰特赫，以及大使和外交使团代表也出席了开幕式。

德贝巴表示，希望CEN-SAD成为共同应对政治、安全和经济挑战的区域平台。他呼吁加强在打击恐怖主义、有组织犯罪和非正规移民方面的协调，并支持边境安全和地区稳定。

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与会者和秘书处

埃及、突尼斯、乍得、吉布提、中非共和国、塞拉利昂、索马里和几内亚比绍的外交部长出席了会议。德贝巴呼吁确定完成将该组织执行秘书处迁至的黎波里总部的时间表。

埃及外交部长巴德尔·阿卜杜勒阿提在会议期间与乍得外交部长阿卜杜拉曼·库拉马拉举行会谈。双方讨论了双边合作、地区问题，以及激活CEN-SAD的机构和专门机制，特别是在反恐、能力建设和落实发展计划方面。

CEN-SAD于1998年2月4日在的黎波里成立。该组织汇集了撒哈拉和萨赫勒地区28个非洲国家，并拥有联合国观察员地位。2011年穆阿迈尔·卡扎菲被推翻后，秘书处总部从的黎波里迁至乍得首都恩贾梅纳。

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