据《国会山报》报道，民主党在得克萨斯州、爱荷华州和佐治亚州的州长选举中获胜后，美国围绕学校教育、私立学校资助、教材中的LGBTQ+议题以及多元化、公平与包容项目的争议可能加剧。

得克萨斯州和爱荷华州

得克萨斯州当选州长吉娜·伊诺霍萨批评该州的学校选择项目。该项目为离开当地公立学校的学生账户提供州政府资金。她表示，希望终止这种她称之为“教育券骗局”的做法。与此同时，共和党仍控制得克萨斯州参议院。伊诺霍萨将拥有逐项否决权，可能会利用这一权力削减该项目的资金，但在没有立法者支持的情况下，她无法废除该项目。

传统基金会研究员科里·德安杰利斯认为，现任共和党籍州长格雷格·阿博特可能在任期结束前召集立法机构特别会议。他表示，共和党人可以将该项目纳入学校资助公式，这将大幅限制通过逐项否决终止该项目的可能性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在爱荷华州，当选州长罗布·桑德主张的不是取消学校选择项目，而是对其进行改革。他还强调增加公共教育经费以及普及学前教育。在该州共和党领导期间，学校中涉及LGBTQ+议题的书籍受到限制；这些限制的反对者未能在法院争取到撤销限制。

佐治亚州新政府的计划

在佐治亚州，当选州长凯莎·兰斯·博特姆斯迄今几乎未就学校选择项目发表评论。她的竞选活动聚焦于社区学院的免费普及教育、学前教育，以及扩大金融素养教学。她还支持取消该州对教师收入征收的税。

在此前共和党领导期间，佐治亚州着重禁止州政府称为“造成分裂”的概念，并通过了《家长权利法案》，允许家长查阅教材。美国进步中心K-12教育政策高级主任维亚德·詹姆斯认为，新政府可能会推动增加学校资金、提高教师工资，或出台吸引和留住教育工作者的激励措施。

关注我们在