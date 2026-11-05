在亚利桑那州、科罗拉多州和华盛顿州，选民已批准或根据初步计票结果可能批准相关倡议，以实施或扩大禁止跨性别青少年按照其性别认同参加学校运动队的规定。科罗拉多州预计还将批准一项针对未成年人的性别肯定手术新禁令，STAT News报道。

与此同时，投票结果并不与某一政党候选人的成功相一致。尤其是，科罗拉多州的民主党人赢得了州参议院、众议院多数席位，以及州长和总检察长职位。科罗拉多州的两项倡议均属立法修改，因此该州立法机构可在实施前对其作出修正。当选州长表示，这些限制措施将需要“长期而审慎的考量”。

堕胎与毒品政策

四个州就堕胎举行了投票，且每一次选民都维持了现有法律地位。在密苏里州，近56%的投票者否决了立法者提出的废除州宪法所保障的生育自由权的提案。立法者将可能实施的堕胎禁令与一项在宪法层面禁止向未成年人提供性别肯定照护的提案挂钩。

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在内华达州和弗吉尼亚州，多数选民支持将堕胎权写入州宪法。相比之下，爱达荷州保留了现行堕胎禁令。在马萨诸塞州，近76%的选民否决了废除娱乐性使用大麻法律的提议；在爱达荷州，超过66%的选民不支持赋予立法者将精神活性物质合法化的专属权力。

科学与医疗项目

根据初步结果，加利福尼亚州的第38号提案可能获得批准。该倡议规定发行84亿美元债券，用于免疫学和免疫治疗研究。若获最终批准，其中一半资金——42亿美元——将拨给一家在倡议文本中未被正式点名的研究所。据STAT News报道，该标准可能符合California Institute for Immunology & Immunotherapy；该机构的共同创始人之一是此次竞选活动的主要财务支持者加里·米克尔森。

在南达科他州，选民否决了一项修正案，该修正案可能使扩大后的Medicaid计划能否继续取决于联邦资金是否维持在90%的水平。在北达科他州，一项为所有公立学校学生提供免费早餐和午餐的宪法修正案以微弱差距未获支持。

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