加沙地带中部的民防队伍从废墟下发现了129名巴勒斯坦人的遗骸。搜寻工作在39栋住宅楼和其他建筑物的废墟下进行；据该部门称，这些建筑物被以色列军队摧毁，阿纳多卢通讯社报道。

搜寻持续了53天

加沙中部民防部门负责人拉米·阿耶迪表示，此次行动覆盖努赛赖特难民营、扎瓦伊达和代尔拜拉赫。这标志着由红十字国际委员会资助的在该飞地中部搜寻遇难者项目第二阶段的完成。

工作开始前，当局称有233人被认为失踪于废墟之下。53天内，这些队伍工作了410小时，拥有一台挖掘机、一台装载机和一辆用于清运碎片的卡车。警方刑侦人员、法医学专家、市政部门、红十字会和埃及委员会也参与了工作。

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数千人可能仍被埋在废墟下

这项更广泛项目的第二阶段于7月19日宣布，涵盖加沙、加沙北部和加沙中部省的147栋被毁房屋，估计那里可能埋有1,072具遗体。在2025年11月启动的第一阶段中，找到了559名被报告失踪者中的333人的遗骸。

民防部门发言人马哈茂德·巴萨尔10月表示，整个加沙地带的废墟下可能仍有约8,000具遗体，其中约4,000具位于以色列军队控制的地区，救援人员难以抵达。该部门警告说，以现有设备，搜寻工作可能需要八至十年。巴勒斯坦官员还指责以色列未履行停火协议规定的允许用于清理废墟的设备进入的义务。

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