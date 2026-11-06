在澳大利亚新南威尔士州贝里的一间教堂礼堂内，艺术装置《泪之墙》（Wall of Tears）得以展出。该展览原本被肖尔黑文市议会在开幕前数日取消。美国艺术家菲尔·布勒的作品列有18,457名儿童的姓名，加沙卫生部报告称这些儿童于2023年10月7日至2025年7月19日期间死亡，ABC新闻报道。

展览被取消

该装置原计划在瑙拉的肖尔黑文地区美术馆展出。然而，肖尔黑文市议会认为，该展览将给美术馆工作人员、参观者和场地租户带来不可接受程度的风险。

根据ABC新闻看到的一份风险评估，要安全举办展览，除其他措施外，还需要配备武装安保人员和金属探测器。组织者同意实施加强的安保措施，但市议会仍在计划开幕前数日取消了展览。

新南威尔士州警方发言人表示，市议会没有向南海岸警方报告其担忧。他说，包括当地指挥官在内的高级警官并不知道与该展览有关的威胁。市议会以安全考虑解释这一决定，但没有具体说明其认为公众面临何种威胁。

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贝里展出

该装置在贝里联合教会礼堂的展出吸引了约300人。约翰·布伦特尔牧师表示，他对市议会的决定“非常失望”，因为在他看来，这件艺术作品并不构成威胁。

来自Shoalhaven Friends of Palestine的展出组织者安妮特·范表示，数百人联系了市议会、议员和当地议员，要求解释取消展览的原因。她说，此事件后，基亚马和肯布拉港的场地也提出接办该装置展览。

《泪之墙》此前已在悉尼、珀斯和堪培拉展出。6月，一个独立的联合国调查指控以色列犯下战争罪，包括种族灭绝，以及在加沙冲突期间蓄意袭击和杀害巴勒斯坦儿童。以色列政府驳回了这些结论，称其缺乏事实依据。

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